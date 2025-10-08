Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáritas imparte un curso gratuíto de Auxiliar de Axunda no Fogar

Cáritas Diocesana de Santiago, en colaboración co Concello da Estrada, organizará un curso gratuíto de Auxiliar de axuda a domicilio dirixido a persoas desempregadas. A formación, de 60 horas teórico-prácticas, desenvolverase do 17 de novembro ao 5 de decembro, de luns a venres, en horario de mañá. A inscripción pódese realizar ata o 3 de novembro no local de Cáritas A Estrada na rúa San Paio, ou a través do teléfono 617865255.

