Cáritas imparte un curso gratuíto de Auxiliar de Axunda no Fogar
Cáritas Diocesana de Santiago, en colaboración co Concello da Estrada, organizará un curso gratuíto de Auxiliar de axuda a domicilio dirixido a persoas desempregadas. A formación, de 60 horas teórico-prácticas, desenvolverase do 17 de novembro ao 5 de decembro, de luns a venres, en horario de mañá. A inscripción pódese realizar ata o 3 de novembro no local de Cáritas A Estrada na rúa San Paio, ou a través do teléfono 617865255.
