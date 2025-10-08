Capitán Gosende honra a Pepe Álvarez
El Colectivo Capitán Gosende entregará su IV Salvoconduto de Honra a Xosé Álvarez Castro (Pepe Álvarez) en reconocimiento a su labor en defensa de Galicia y de la memoria histórica. El acto se celebrará el sábado 18 de octubre a las 12.00 horas en el Campo das Laudas de Cerdedo, seguido de un almuerzo de confraternidad en Forcarei.
