Bonsái A Estrada contará con espazo propio no Congreso Galego do 11 e 12

Unha decena de exemplares da Asociación Bonsái A Estrada participarán esta fin de semana no Congreso Galego do Bonsái, que se celebrará os días 11 e 12 de outubro no Pavillón Municipal de Bembibre (Val do Dubra). A mostra, con entrada gratuíta, reunirá bonsáis de gran calidade e contará cun espazo propio para o club estradense.

