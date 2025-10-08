El BNG reclama fondos para el transporte de deportistas de los clubs de Lalín
REDACCIÓN
El BNG de Lalín pide al gobierno local que contemple una partida en los próximos presupuestos para ayudas y organización del transporte de los deportistas a los distintos torneos y campeonatos a los que asisten durante todo el año. Su Responsable Local, Mari Fernández, afirma que los deportistas representan al ayuntamiento en otros lugares aportan y sus padres asumen de su bolsillo el coste del el desplazamiento de sus hijos a estos eventos.
Considera que ya es bastante el esfuerzo de las familias de estos deportistas de base en distingas modalidades como para que sigan pagando de su bolsillo «la representación institucional del deporte lalinense en otros lugares de Galicia y el Estado». Fernández critica que, según las quejas y demandas de los progenitores y de los distintos clubs, «corren ellos en muchos casos con todos los gastos de representación del deporte de Lalín por el mundo adelante, y al llegar de vuelta, si hay éxitos, tienen una foto con el alcalde como todo reconocimiento».
