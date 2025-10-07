La vida con ostomía a través de 14 historias de superación

Visibilizar el día a día de los pacientes con ostomías y avanzar en la humanización de su atención sanitaria es el principal reto con el que acaba de inaugurarse la muestra itinerante «Heroes e heroínas» en el Clínico de Santiago, hospital en el que permanecerá expuesta hasta mediados de este mes.

Inaugurada este lunes por el gerente del Área Sanitaria de Santiago, Ángel Facio, la exposición refleja catorce historias de superación de pacientes ostomizados a través de las imágenes de Álvaro Láiz, uno de los mejores retratistas y ganador del Sony World Photography Awards en 2019. El fotógrafo se sirve de las imágenes para reflejar en cada una de ellas la huella que les deja la ostomía y la forma en la que se han ido incorporando después a sus vidas de forma plena, dando voz a cada uno de los protagonistas con un pequeño relato sobre su vivencia.

En un acto en el que el gerente del CHUS estuvo acompañado por la directora de Enfermería, Isabel Campos; Rafael Llamas, gerente de Hollister -entidad organizadora de la muestra-; Víctor Rubia, vicepresidente de la Asociación de Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal; Lourdes Piñeiro, paciente, y las profesionales de la Unidad de Enfermería de Estomaterapia del área sanitaria Nuria Martínez y Mercedes Andrade, ambas especialistas destacaron el buen funcionamiento de dicha unidad, a través de la que se presta una atención integral a todos los pacientes ostomizados, incluyendo desde neonatos hasta personas de avanzada edad.

En total, el pasado año se registraron 198 pacientes nuevos y en el que va de 2025, 182, lo que supondrá un incremento del 22% y una estimación de 242 nuevos casos.

La mayoría de los afectados lo son por patologías oncológicas, como cáncer colorrectal y de vejiga, aunque también atienden pacientes que derivan en una ostomía por otras afecciones como enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis o traumatismos. Esta diversidad de casos implica una estrecha colaboración con varios servicios hospitalarios como Cirugía General, Urología, Unidad de Trasplante Abdominal, Digestivo, Oncología, Ginecología, Pediatría y Neonatología.

Sobre la labor que se lleva a cabo desde la Unidad de Enfermería de Estomaterapia, se centra en la educación sanitaria y el acompañamiento del paciente durante el proceso quirúrgico, con un protocolo de actuación estructurado en las fases preoperatoria y postoperatoria, así como en el seguimiento y cuidado.

Antes de la intervención quirúrgica se mantiene con el paciente una consulta informativa en la que se le explica la operación, los diferentes tipos de ostomía y los cuidados que requieren, abordando cuestiones como la dieta, el ejercicio y la sexualidad, ayudándoles a incorporar todo lo que conlleva su vida con un estoma de la forma más natural posible en su día a día.

El postoperatorio incluye visitas desde el primer día a la planta de hospitalización para iniciar al paciente en el manejo de los dispositivos, de forma que cuando reciba el alta sea completamente autónomo en el cuidado del estoma y el cambio del dispositivo.

Una vez en su domicilio, los afectados son citados para revisiones periódicas, que se van ajustando según va adquiriendo mayor independencia, y en las que se les prepara para la rehabilitación intestinal previa a la reconstrucción del tránsito.

Galardonada recientemente por la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia por su calidad y humanización de la atención prestada a los afectados, el premio reconoce la excelencia del servicio y el compromiso de la institución con un enfoque humanizado en el cuidado de enfermería.

El personal de la unidad del área sanitaria de Santiago dedica también parte de sus esfuerzos a la formación activa de futuros profesionales de la salud. Como docentes, acogen en la consulta tanto a estudiantes de Enfermería como de Medicina, y a residentes de Enfermería de Familia y Comunitaria. Además, participan en diferentes grupos de trabajo colaborando en el desarrollo de mejoras en productos y herramientas de apoyo para los pacientes a los que prestan su servicio.