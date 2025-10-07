Vecinos de Ribela denuncian daños en campos a causa de un rebaño de cabras
REDACCIÓN
Vecinos de las parroquias de Ribela y Codeseda denuncian una situación que, aseguran, se repite desde hace años: la presencia constante de cabras que invaden fincas particulares, causando daños en cultivos y nuevas plantaciones. Lamentan que, pese a tener los terrenos cerrados, los animales logran acceder igualmente, mientras sus propietarios no adoptan medidas para controlarlas. Además, advierten del riesgo sanitario que supone que carezcan de saneamiento, lo que podría generar focos de contagio para otros animales. Los afectados aseguran que las incursiones se producen frecuentemente en zonas como Trabadela, Guitón o Pumares, así como Marcenlos, Outeiro y Currelos, y denuncian haber recibido faltas de respeto al reclamar soluciones a los propietarios.
