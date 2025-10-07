La variante de la EP-7016, a la espera de luz verde del Ministerio de Transportes

Hace ahora un año que se anunció la creación de una variante para enlazar la carretera provincial EP-7016 con la N-640 en A Estrada. La actuación, presentada entonces como prioritaria para mejorar la seguridad vial en el entorno de As Casetas, se ha mantenido desde entonces en silencio administrativo. Consultadas por FARO, ni la Deputación de Pontevedra ni el Concello de A Estrada aportaron novedades concretas sobre su avance. La institución provincial no respondió a las preguntas de este diario, mientras que desde el consistorio estradense aseguraron: «Está todo encaminado, pendiente del informe por parte del Ministerio de Transportes».

La obra fue anunciada en octubre de 2024 con una inversión superior a los 216.000 euros a cargo de la Deputación. El proyecto consiste en desviar el tramo final de unos 200 metros de la EP-7016 para conectar directamente con la rotonda del punto kilométrico 203 de la N-640, conocida como la rotonda de As Colonias. El Concello, por su parte, debe aportar alrededor de 53.000 euros para afrontar las expropiaciones de los terrenos necesarios, para lo que ya tiene una partida consignada en sus presupuestos.

En aquel momento, tanto la Diputación como el gobierno local apuntaban a que los trabajos podrían arrancar en el segundo semestre de 2025 y prolongarse unos cuatro meses. Sin embargo, la tramitación ha avanzado con más lentitud de lo previsto.

Un reclamo histórico para mayor seguridad

El proyecto ya está redactado, pero aún debe completar la obtención de informes sectoriales imprescindibles, entre ellos el de Transportes, para proceder a la firma del convenio institucional. Solo entonces se activará el expediente de expropiación y la posterior licitación de las obras.La variante se enmarca dentro de un plan más amplio de mejora de las comunicaciones en la red viaria provincial y responde a una de las demandas históricas de la zona. La EP-7016 conecta A Estrada con varias parroquias como Lagartóns, Guimarei, Cereixo, Vinseiro o Ribela y llega hasta Forcarei. La peligrosidad del entronque actual con la N-640, por la escasa visibilidad y la estrechez de la vía, había convertido esta actuación en una prioridad tanto para el Concello como para la Deputación.El desvío proyectado permitirá que el tráfico desembarque directamente en la rotonda de As Colonias, un punto de conexión amplio y que ya canaliza buena parte del tránsito hacia el centro urbano de A Estrada y la salida hacia Lalín o Pontevedra. La actuación permitirá también ordenar el entorno, generando accesos más seguros.