Tratamiento contra las pulgas en el parque de Praza da Vila

El parque infantil de la Praza da Vila de Lalín se cerró ayer por la mañana para la realización de tareas de fumigación contra las pulgas. Se trata de una actuación regular para reservar la salud pública y, también, garantizar un espacio seguro, en especial para los niños. La reapertura de este espacio de ocio está prevista para hoy, una vez que el tratamiento superase las 24 horas desde su aplicación.