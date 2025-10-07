Roban un ordenador en el Ecohotel Nós de Silleda tras acceder desde el jardín
El establecimiento amaneció este martes con destrozos en una de las puertas
Silleda
El Ecohotel Nós, en Riocalvo (Silleda) amaneció este martes con destrozos en una de las puertas del jardín y la falta de un ordenador.
La persona que se encarga de la limpieza del inmueble dio la voz de alarma. En el interior, varios cajones de recepción y zonas anexas estaban abiertos y con papeles en el suelo.
Los responsables del local creen que el o los ladrones buscaban dinero en las cajas registradoras, y apuntan que días atrás vieron como estaban aparcadas en las inmediaciones algunas furgonetas. La Policía Local se desplazó al hotel para formalizar la denuncia y comprobar los desperfectos que causaron los ladrones en las instalaciones.
