Retenciones kilométricas entre Lalín y Silleda por unas obras en la nacional

Desagradable sorpresa para los conductores que esta tarde debían utilizar la N-525 entre Taboada, en Silleda, y Lalín. Unas obras en la carretera nacional, a la altura de la parroquia lalinense de Bednoiro, han provocado retenciones kilométricas, con retrasos de más de media hora para trayectos que deberían llevar menos de 10.

Los usuarios de la vía se han quejado del momento elegido para realizar la actuación, en plena hora punta de salida de los trabajos.

El atasco es, sobre todo, desde Taboada (Silleda) hasta Bendoiro (Lalín), en ese carril de circulación. La obra la realizan en el otro carril en Bendoiro, pero dan paso alternativo a los vehículos y en la práctica está un carril inutilizado durante un buen tramo de la vía.