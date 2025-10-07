Remata la puesta a punto de las marquesinas de 20 rutas escolares
Silleda sustituye la de A Peroxa, por la falta de espacio, y redistribuye otras dotaciones
El Concello de Silleda, a través del departamento de Obras e Servizos, remató la puesta a punto de las marquesinas de transporte escolar. Los trabajos afectaron a más de 20 rutas escolares que dan servicio a los tres centros educativos públicos del municipio, y consistieron en la limpieza, desbroces del entorno y revisión del estado general de las estructuras.
Además, en determinados puntos se acometieron reformas específicas. Un ejemplo es la marquesina de A Peroxa, en Lamela, donde se cambio la marquesina por falta de espacio, trasladando la anterior a Quintela, en la parroquia de Manduas. Otras fueron redistribuidas en distintas localizaciones para optimizar el servicio, y está previsto colocar una dotación nueva en Fiestras, donde ya se preparó su base.
Inventario
Mientras se realizaron estos trabajos los servicios municipales, en colaboración con la Policía Local, elaboraron un inventario de todas las marquesinas y las paradas, con vistas a tener un control sobre su estado y así saber qué labores de mantenimiento precisan. La edil de Educación, Ángela Troitiño, indica que este tipo de actuaciones «son fundamentales para garantizar que el alumnado disponga de espacios seguros y adecuados mientras espera por el transporte escolar». El mantenimiento se realiza, desde Silleda, cada año.
