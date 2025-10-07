Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Remata la puesta a punto de las marquesinas de 20 rutas escolares

Silleda sustituye la de A Peroxa, por la falta de espacio, y redistribuye otras dotaciones

Colocación de una marquesina en A Peroxa (Lamela).

Colocación de una marquesina en A Peroxa (Lamela). / Cedida

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Silleda

El Concello de Silleda, a través del departamento de Obras e Servizos, remató la puesta a punto de las marquesinas de transporte escolar. Los trabajos afectaron a más de 20 rutas escolares que dan servicio a los tres centros educativos públicos del municipio, y consistieron en la limpieza, desbroces del entorno y revisión del estado general de las estructuras.

Además, en determinados puntos se acometieron reformas específicas. Un ejemplo es la marquesina de A Peroxa, en Lamela, donde se cambio la marquesina por falta de espacio, trasladando la anterior a Quintela, en la parroquia de Manduas. Otras fueron redistribuidas en distintas localizaciones para optimizar el servicio, y está previsto colocar una dotación nueva en Fiestras, donde ya se preparó su base.

Noticias relacionadas y más

Inventario

Mientras se realizaron estos trabajos los servicios municipales, en colaboración con la Policía Local, elaboraron un inventario de todas las marquesinas y las paradas, con vistas a tener un control sobre su estado y así saber qué labores de mantenimiento precisan. La edil de Educación, Ángela Troitiño, indica que este tipo de actuaciones «son fundamentales para garantizar que el alumnado disponga de espacios seguros y adecuados mientras espera por el transporte escolar». El mantenimiento se realiza, desde Silleda, cada año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents