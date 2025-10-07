El PSOE de Cerdedo denuncia el retraso en la mejora del centro de día
El PSOE de Cerdedo-Cotobade denuncia que año y medio después de la aprobación unánime de una moción para mejorar el centro de día de Cerdedo, «ni el Concello ni la Xunta de Galicia han movido un dedo para atender las demandas más básicas de las personas usuarias y de sus familias». La iniciativa, presentada por el grupo municipal socialista en el pleno de marzo de 2024, incluía «propuestas sencillas, pero ninguna de estas actuaciones se llevó a cabo a día de hoy». Exige al gobierno local el cumplimiento de los acuerdos plenarios y que «deje de mirar a otro lado».
