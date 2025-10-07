Nala, la mini pincher que soñó con ser campeona

Nala es una perra adoptada. Su dueño tuvo que desprenderse de ella siendo muy pequeña por problemas de alergias, un giro del destino que unió su camino con el de la estradense Ana Masaguer. Esta aficionada al Agility admite que la mini pincher no es el tipo de perro que escogería pero aceptó darle un hogar como perro de compañía entre sus collies de competición. Lo que nadie se imaginaba es que aquella pequeña y nerviosa perra terminaría proclamándose dos años después como campeona de la Liga Gallega de Agility. La suya es una historia de superación que sirve para demostrar que, a veces, la más pequeña también puede llegar a ser la más grande.

«Nala llegó a mi vida hace dos años. El hijo de mi mejor amigo era alérgico a los animales y tenían que deshacerse de ella. Decidí quedarme con ella como animal de compañía», recuerda Ana Masaguer. «Nala es una mini pincher. No es un perro de trabajo, es un perro de rastro, ratonero, y bastante disperso», explica. La estradense competía en ese momento con una border collie que sufrió una lesión, así que decidió probar con Nala. «Entró al trapo desde el principio. Tengo sin embargo que darle las gracias en este sentido a mi entrenador, Julio Freire, que fue la primera persona que confió en Nala. Al principio, yo no estaba muy segura de que la perra pudiese hacer agility. Él fue quien me animó muchísimo y gracias a él hemos conseguido muchas cosas este año y estoy segura de que vendrán más», afirma.

Trabajar con Nala obligó sin embargo a Ana Masaguer a modificar su forma de trabajar con respecto a los perros que había tenido hasta ese momento. «Con ella se trabaja distinto porque el collie por ejemplo se proyecta un poco más. Con el mini pincher tienes que ir más cerca de él, más al pie. Son perros distintos porque a Nala la tienes que convencer para trabajar y un border collie siempre quiere trabajar. Sin embargo, una vez que aceptan trabajar, lo hacen muy bien, al menos Nala».

Nala, con algunos de sus trofeos. / Bernabé / Javier Lalí­n

A pesar de no ser un tipo de perro habitual en este deporte, la pequeña Nala aprendió muy rápido y pronto debutó en competición. «La verdad es que fue una sorpresa. Empezó a competir el año pasado y en julio ya ascendió a la máxima categoría del agility gallego y siete meses después de empezar se clasificó para el Campeonato de España. Allí nos fuimos a vivir la experiencia, porque sabíamos que no teníamos ni media posibilidad pero como experiencia estuvo genial», resume la entrenadora.

Con esa experiencia Nala y Masaguer afrontaban la liga gallega de 2025 con un objetivo marcado, volver a clasificarse para el Campeonato de España. «Queríamos ser más competitivas y, sorprendentemente, hemos ganado la liga gallega, algo que no era nuestro objetivo. Realmente era algo que no veía asequible. Fuimos participando en todas las competiciones y sumando buenas puntuaciones. Al final, el pasado fin de semana en A Coruña, quedamos de primeras en las dos competiciones que hubo, logrando los puntos para ser campeonas, con 170 puntos sobre el segundo. Además, logramos el objetivo de clasificarnos para el Campeonato de España y quedamos terceras en la Copa Galicia de Silleda».

Nala y Ana Masaguer. / Bernabé / Javier Lalí­n

Ambas trabajan ya pensando en esa cita nacional con la que pondrán fin a la temporada. Será dentro de tres semanas en Asturias. «Veo muy difícil ganar un campeonato de España, aunque tampoco es una misión imposible. Me pongo como objetivo pasar el corte y alcanzar la final». Nala compite con perros de treinta centímetros, en donde se engloban razas como los cockers o shetlands. Su gran virtud son los pasos de salto.

Nala ha supuesto un cambio drástico para Masaguer, que en sus siete años en este mundo siempre había trabajado con collies y shetlands. «Jamás me pude imaginar que iría con un mini pincher a un campeonato de España, entre otras cosas porque es un perro que yo nunca tendría. Sin embargo, estoy muy contenta. Tiene un carácter difícil pero Nala es muy buena y todavía tiene mucho margen de mejora. Seguro que me dará muchas alegrías más».