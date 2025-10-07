Lalín organiza un curso de digitalización para mayores de 65 años

El Concello de Lalín abrirá el próximo día 13 el plazo de inscripción para un curso de digitalización orientado a personas mayores de 65 años. El seminario se hará con un mínimo de 15 y un máximo de 20 personas. El programa, de la Fundación Amigos de Galicia, tienen como fin que los asistentes sean capaces de desarrollarse con un cajero automático (se dispondrá de un simulador), de utilizar el teléfono móvil, el GPS, descargar aplicaciones o conectarse la una red wifi, usar las máquinas de turnos de los hospitales y manejar la aplicación del Sergas. Las formaciones serán en el edificio de la calle Manuel Rivero y son gratis y se distribuyen en los, 5, 12 y 19 de noviembre de 10.00 a 12.30 horas.