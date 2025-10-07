Lalín y A Estrada solicitarán préstamos por 8,3 millones para cofinanciar la EDIL

Los concellos de Lalín y de A Estrada deberán asumir con fondos propios más de 8 millones de euros para cofinanciar las actuaciones propuestas en el Plan EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local). El gobierno estradense tiene claro que recurrirá a préstamos bancarios para hacer frente a cuatro millones, mientras que el lalinense estima que es la alternativa que parece más idónea para habilitar los algo más de 4,3 millones que le tocan. La reciente concesión de estos fondos europeos establece que las administraciones locales beneficiarias tienen que aportar el 40% del total de las inversiones.

Las bases de la convocatoria no fuerzan a los ayuntamientos a recurrir a préstamo; en consecuencia, dejarían la puerta abierta a que este dinero saliese de los ahorros de la caja municipal. Es uno de las cuestiones que llevan reivindicando las administraciones locales desde hace muchos años: libertad para manejar sus remanentes sin estar sujetos al férreo control de una legislación estatal que trata a los concellos como entidades menores incapaces de administrar sus recursos, mientras que el déficit de las administraciones públicas tiene como actores principales al propio Estado o las comunidades autónomas. Son cuestiones que en todo caso se pondrán encima de la mesa esta misma semana en las reuniones convocadas por la subdelegación del Gobierno en Pontevedra a las que se sumarán otros encuentros impulsados por la Delegación del Gobierno en Galicia. Los proyectos deberán estar listos antes de finales de 2029.

Cabe recordar que a finales de la semana pasada el ministerio anunciaba la concesión de 6.547.728 euros al Concello de Lalín para inversiones que, con la aportación municipal de 4.365.152 euros, se irán hasta los casi 11 millones. El gobierno dezano había planteado intervenciones por un montante de 15 millones. Los últimos datos conocidos de la liquidación presupuestaria del año pasado indican que Lalín contaba entonces con 2,7 millones de remanentes, que en todo caso no serían suficientes para asumir los más de 4 de aportación propia. Lo mismo pasa con la deuda bancaria, de 9,9 millones al cierre de 2024. En caso de que obtuviese la financiación máxima solicitada precisaría de 6 millones de fondos propios. Ahora el gobierno local deberá decidir qué actuaciones materializará, teniendo en cuenta que ya tienen elaborado el proyecto técnico de la mejora de la Praza de Abastos y su entorno, obra que no pudo acometer con un plan anterior.

El ejecutivo de Gonzalo Louzao tiene claro que pedirá cuatro millones para completar los 10 de inversiones tras haber recibido exactamente seis. La mayor parte de sus remanentes serán destinados a pagar atrasos del personal. Es más, el Concello asumirá el pago de en torno a 2,5 millones por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en una transacción única que preveía cerrar este o el próximo mes.