Formación para el entretenimiento

Una treintena de monitores de tiempo libre participaron durante tres días en un seminario en Lalín

Participantes en una de las actividades, delante del pabellón municipal.

REDACCión

Lalín

La organización y la puesta en práctica de actividades de ocio y tiempo libre requiere de una formación y estos contenidos fueron abordados en un seminario celebrado en el pabellón municipal de Lalín entre el pasado viernes y domingo. La décimo cuarta edición del Campamento para Monitores fue coordinada por el Grupo Informal Monitorado Activo y contó con la participación de una treintena de personas procedentes de distintos puntos de Galicia.

Las jornadas llegaron a su fin con una recogida de más de un centenar de juegos y dinámicas sobre las cuestiones que se trataron este año: actividades de educación ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, fomento de la creatividad en nuestras actividades, Mindfulness, Furor, visita a un museo etnográfico, necesidad de la puesta en valor de la labor educativa, juegos tradicionales, bailes con movimiento, veladas de campamento, educación ambiental y rutas jacobeas, acercamiento al piragüismo, fiesta tradicional, baile gallego, Break Out y Land Art.

El grupo coordinador estaba formado por Aroa Soto Areán, Laura Fernández Carral, Leonela Aristizabal Estupiñán, Amaral Rincón Ramirez y Uxía González Martínez. La actividad estuvo financiada por la Dirección Xeral de Xuventude de la Xunta y fue gratuita para los participantes.

