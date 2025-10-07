Formación para el entretenimiento
Una treintena de monitores de tiempo libre participaron durante tres días en un seminario en Lalín
REDACCión
La organización y la puesta en práctica de actividades de ocio y tiempo libre requiere de una formación y estos contenidos fueron abordados en un seminario celebrado en el pabellón municipal de Lalín entre el pasado viernes y domingo. La décimo cuarta edición del Campamento para Monitores fue coordinada por el Grupo Informal Monitorado Activo y contó con la participación de una treintena de personas procedentes de distintos puntos de Galicia.
Las jornadas llegaron a su fin con una recogida de más de un centenar de juegos y dinámicas sobre las cuestiones que se trataron este año: actividades de educación ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, fomento de la creatividad en nuestras actividades, Mindfulness, Furor, visita a un museo etnográfico, necesidad de la puesta en valor de la labor educativa, juegos tradicionales, bailes con movimiento, veladas de campamento, educación ambiental y rutas jacobeas, acercamiento al piragüismo, fiesta tradicional, baile gallego, Break Out y Land Art.
El grupo coordinador estaba formado por Aroa Soto Areán, Laura Fernández Carral, Leonela Aristizabal Estupiñán, Amaral Rincón Ramirez y Uxía González Martínez. La actividad estuvo financiada por la Dirección Xeral de Xuventude de la Xunta y fue gratuita para los participantes.
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar