Estíbaliz Linares hablará del impacto de las redes

La profesora universitaria Estíbaliz Linares ofrecerá el día 16 una charla sobre la influencia de internet y las redes en la sociedad. Será en el edificio sociocultural de Lalín a las 20.00 horas para el público que desee acudir. Al día siguiente, la experta en ciberviolencia coordinará el taller Xogamos e enredamos co machismo (11.00 horas) para el alumnado de los institutos lalinenses en el mismo edificio municipal.