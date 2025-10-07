La Diputación pone en marcha dos cursos en Lalín y uno en A Estrada
La Diputación de Pontevedra inicia esta semana nuevas actividades formativas a través de dos de sus programas sociales. En concreto, mediante +Xuntas puso en marcha ayer un curso de jardinería para la Asociación Veciñal da Terra de Guimarei (A Estrada) y comenzará otro de autocuidado el viernes para Mulleres en Igualdade de Cercio (Lalín). Otro colectivo femenino de este municipio, el de Prado, abre hoy un curso de restauración de muebles y tapicería de Provincia Activa, que el jueves arranca otro de musicoterapia para la Asociación San Gregorio de Corredoira (Cerdedo-Cotobade).
