Desestiman y archivan el proyecto eólico Rula
La Dirección General de Política Energética y Minas ha desestimado la solicitud de autorización del parque eólico Rula, promovido por Green Capital Development 112, S.L., en Cerdedo-Cotobade y Ponte Caldelas. El proyecto, con una potencia de 55 megavatios, queda así archivado tras la caducidad de los permisos de acceso, conexión a la red eléctrica y Declaración de Impacto Ambiental desfavorable.
