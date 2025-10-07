El Concello invierte 160.000 euros en reformas viales en Ribela y Codeseda

La junta de gobierno local de A Estrada aprobó en su sesión celebrada este lunes el inicio del expediente de contratación de las obras incluidas en el Plan Camiña Rural 2025, un programa financiado por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) con el que el municipio continúa avanzando en la mejora de su red viaria en el ámbito rural.

En esta nueva edición del plan, el ejecutivo municipal ha decidido apostar por actuaciones centradas en la pavimentación de varias vías de titularidad municipal que resultan fundamentales para la comunicación entre las parroquias de Ribela y Codeseda, dos zonas con un notable tránsito vecinal y agrícola. El presupuesto total de las obras asciende a 159.641 euros, una inversión próxima a los 160.000 euros que permitirá renovar varios tramos especialmente deteriorados por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas.

Las carreteras incorporadas al Plan Camiña Rural presentan actualmente un firme con numerosos baches y una alta fisuración, lo que compromete la impermeabilidad del pavimento y facilita la filtración del agua hacia las capas inferiores del terreno. Esta circunstancia ha provocado un progresivo colapso estructural y un deterioro visible del vial, con la consiguiente pérdida de seguridad y confort para los usuarios. La capa de rodadura existente no cumple con los estándares mínimos de regularidad, textura y rozamiento, lo que repercute en una conducción incómoda, con mayor riesgo de deslizamiento y un incremento del ruido producido por el tráfico.

El alcalde, Gonzalo Louzao, explicó que el gobierno local decidió incluir en esta convocatoria el camino que une el lugar de A Igrexa, en Ribela, con O Arnado, en Codeseda, una vía que discurre paralela al río Umia. Se trata de un entorno sombreado y húmedo en el que, según recordó el regidor, se han tenido que realizar trabajos de bacheo en distintas ocasiones para mantener la circulación en condiciones aceptables. Sin embargo, el desgaste acumulado hace necesario acometer ahora una intervención de mayor envergadura, que consistirá en aplicar aglomerado en caliente tras una limpieza exhaustiva de cunetas y un barrido previo de la superficie.

Además de este tramo principal, se intervendrá también en un ramal que atraviesa la zona de Trabadela, igualmente en la parroquia de Ribela, con los mismos trabajos de acondicionamiento. La parroquia de Codeseda, en el núcleo de A Portela, será objeto de una actuación similar, asegurando la homogeneidad de las mejoras a lo largo de todo el itinerario rural.

Durante la ejecución del pavimentado será necesario cortar el tráfico por un día completo, por lo que el Concello habilitará rutas alternativas con el fin de reducir las molestias a los vecinos y usuarios habituales de estas vías. Tras la aprobación del importe y del inicio del procedimiento, se abre ahora el trámite administrativo para la contratación de las obras, que permitirán renovar de forma integral estos caminos rurales y mejorar la movilidad entre las parroquias afectadas, dando así respuesta a una de las peticiones más reiteradas de los vecinos de las zonas afectadas a lo largo de estos últimos años.