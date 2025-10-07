Cierre de la piscina y el gimnasio de la Agasp
Las instalaciones municipales de A Estrada, situadas dentro del recinto de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), permanerán cerradas la tarde de este sábado, 11 de octubre, y la mañana del domingo 12, debido a la celebración de las pruebas de oposición de los futuros Policías Locales, que afectarán tanto al gimnasio como a la piscina climatizada.
