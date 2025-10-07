Cerdedo-Cotobade auditará y mejorará sus redes de saneamiento
El Concello de Cerdedo-Cotobade acaba de recibir una subvención de más de 14.000 euros por parte de Augas de Galicia, que permitirá llevar a cabo una auditoría integral de la red municipal de saneamiento. El objetivo de este proyecto es localizar las infiltraciones de aguas pluviales y limpias en las conducciones de saneamiento y establecer medidas eficaces para su mitigación o eliminación. El término municipal cuenta con 38 redes de saneamiento, y la estimación de la extensión total de estas redes es de unos 28 kilómetros en Cerdedo y 53 kilómetros en Cotobade.
