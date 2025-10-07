Buscan cien voluntarios para la Gran Recogida de Alimentos del 7 y 8 de noviembre en Lalín

La Fundación Provincial Banco de Alimentos necesita contar con la ayuda de más de un centenar de voluntarios en Lalín para poder desarrollar con éxito la Gran Recogida 2025 (GR2025) los días 7 y 8 de noviembre. Una edición más, contará con la estrecha colaboración de la Asociación de Voluntariado O Mencer, que cubrirá Carrefour, Gadis y Eroski de la localidad lalinense. A nivel provincial, movilizará a más de 2.500 personas en 150 supermercados.

Es la primera vez que esta campaña, la más importante para los 54 bancos de alimentos que forman parte de la federación española (Fesbal) se adelanta dos semanas. Hasta ahora las grandes recogidas siempre se habían celebrado a finales de noviembre. Con el eslogan Lo damos todo, el formato de las donaciones volverá a ser mixto: entrega de alimentos físicos o/y aportaciones económicas al pasar por caja.

Para participar en la GR2025 hay que apuntarse en la aplicación informática de la página web del banco, donde se puede elegirse jornada, supermercado y turno. También se puede llamar al teléfono 986263022.

La campaña no sería posible sin la ayuda, un año más, de los más de 50 centros educativos (públicos, concertados y privados) que ya han confirmado su participación a nivel provincial, así como de la decena de colectivos sociales (personas con discapacidad, plantillas de trabajadores y asociaciones, entre otros) que vuelven a mostrar su implicación con esta labor. Nuevamente, la Brigada Galicia VII (Brilat) se encargará de la labor logística y ayudará a transportar un volumen importante de la mercancía donada en distintas superficies comerciales de la provincia. Asimismo, medio centenar de agentes veteranos de la Subdelegación de Acción Social de la Guardia Civil de Pontevedra volverán a participar como voluntarios en la recogida y, posiblemente, repetirá experiencia solidaria alumnado de la Escuela Naval de Marín.

¿Padrino o madrina?

El próximo 22 de octubre, durante un acto en el Banco de Alimentos de Vigo se desvelará quién será el padrino o la madrina que abanderará esta GR2025. Tomará el relevo de la presentadora, actriz y modelo Diana Nogueira, embajadora el año pasado.

«Apostar por un rostro conocido será de nuevo un gran reclamo al convertirse en altavoz de nuestra campaña y asegurándonos, una vez más, un impacto mediático más que necesario para alcanzar el objetivo que nos marcamos este año: igualar o superar los 325.000 kilos de alimentos recaudados en la GR2024», apuntan desde el banco provincial. «Si conseguimos este ambicioso reto, llenaríamos la despensa de nuestros almacenes en Vigo y Pontevedra, al menos, hasta la primavera de 2026», añaden.

La fundación provincial ayuda a más de 20.000 personas en situación de vulnerabilidad, a través de 154 entidades benéficas y ONG. Durante 2024, entregó 1,4 millones de kilos de comida y en el primer semestre del actual ejercicio fueron ya 700.000 kilos.