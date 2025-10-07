Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG critica los cinco años de retraso para arreglar la vía de Souto de Vea

La nueva carretera de Souto de Vea, completamente reparada.

REDACCIÓN

A Estrada

La primera vez que el BNG reclamó al Concello de A Estrada la mejora de la vía que cruza Souto de Vea fue en enero de 2020, pidiendo no solo una nueva capa de rodadura, dado el pésimo estado en el que se encontraba, con continuas filtraciones de agua y baches, sino también el pintado de los carriles y las zonas de aparcamiento público de la vía. A pesar de las reclamaciones que le llegaban al ayuntamiento por parte del BNG y de los vecinos, el gobierno del PP fue parcheando los baches que, como denunciaron los nacionalistas en diversas ocasiones, «a los 6 meses ya estaban de nuevo abiertos, quedando otra vez una vía intransitable». 5 años después de esa primera reclamación, el gobierno municipal del PP acaba de terminar «una obra necesaria y muy demandada por los vecinos del lugar», concluyeron.

