Agolada abre la inscripción en la campaña de compostaje
Ofrece contenedores a vecinos del rural y asesora a los del casco urbano, comercio y hostelería
REDACCIÓN
Agolada, al igual que Silleda, dispone ya de colectores marrones para el depósito de residuos orgánicos. El Concello pone en marcha una campaña para la entrega gratuita de composteros a vecinos del rural, así como de cubos a los que residan en el urbano y deseen depositar sus biorresiduos (restos de comida o césped, por ejemplo) en el colector marrón. De igual modo, los comercios y locales de hostelería podrán participar en esta campaña que además ofrece a todos información para separar estos residuos de forma adecuada. Las personas y negocios que deseen participar pueden inscribirse de forma presencial en el consistorio o a través del número de teléfono 647 521 464. Agolada difunde esta campaña a través de la web ocaminosostible.gal, en la que participan otros concellos de la provincia como A Lama, Arbo o Fornelos de Montes.
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar