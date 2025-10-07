Agolada abre la inscripción en la campaña de compostaje

Agolada, al igual que Silleda, dispone ya de colectores marrones para el depósito de residuos orgánicos. El Concello pone en marcha una campaña para la entrega gratuita de composteros a vecinos del rural, así como de cubos a los que residan en el urbano y deseen depositar sus biorresiduos (restos de comida o césped, por ejemplo) en el colector marrón. De igual modo, los comercios y locales de hostelería podrán participar en esta campaña que además ofrece a todos información para separar estos residuos de forma adecuada. Las personas y negocios que deseen participar pueden inscribirse de forma presencial en el consistorio o a través del número de teléfono 647 521 464. Agolada difunde esta campaña a través de la web ocaminosostible.gal, en la que participan otros concellos de la provincia como A Lama, Arbo o Fornelos de Montes.