Abre el plazo para el puesto de administrativo
Desde hoy y durante 10 días hábiles Agolada mantiene abierto el plazo para presentar las instancias y documentación que permiten optar a la plaza de auxiliar administrativo del departamento de Secretaría-Intervención. Tanto las bases como la convocatoria se publicó ayer en el BOP. El sistema de acceso a este puesto de empleo será el de oposición libre, y se establece una cuota de reserva para personas con discapacidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar