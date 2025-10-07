Abre el plazo para el puesto de administrativo

Desde hoy y durante 10 días hábiles Agolada mantiene abierto el plazo para presentar las instancias y documentación que permiten optar a la plaza de auxiliar administrativo del departamento de Secretaría-Intervención. Tanto las bases como la convocatoria se publicó ayer en el BOP. El sistema de acceso a este puesto de empleo será el de oposición libre, y se establece una cuota de reserva para personas con discapacidad.