Ximnasia Compostela triunfa en la Copa Atlántica

Al ritmo de temas de Elvis Presley, de música clásica o de rancheras como «Te quiero más que a mis ojos», más de 200 deportistas de 30 clubes participaron en el multiusos Lalín Arena en la primera Copa Atlántica de gimnasia rítmica. El certamen, de ámbito nacional en las categorías base y absoluta, destacó al club Ximnasia Compostela por obtener la mayor puntuación de la jornada, pero hubo distinciones además para los tres primeros, tanto en género femenino como masculino, en las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.

A lo largo de toda la mañana, los y las participantes lucieron toda su destreza con cintas y aros ante un público muy entregado y que invita a pensar que la Copa Atlántica volverá a la cabecera dezana el año que viene. Para los familiares y fans de esta disciplina deportiva, el evento pudo visionarse a través del canal de Galician Sport en Youtube. Amén de la treintena de clubs llegados de distintos puntos de la gepgrafía gallega, también hicieron sendas demostraciones Escuela de Artes Flow y Scene Ballet.