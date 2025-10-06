Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ximnasia Compostela triunfa en la Copa Atlántica

El Lalín Arena recibe a más de 200 deportistas en el torneo nacional

Así se vivió la primera Copa Atlántica de gimnasia rítmica en Lalín

Así se vivió la primera Copa Atlántica de gimnasia rítmica en Lalín

Ver galería

Así se vivió la primera Copa Atlántica de gimnasia rítmica en Lalín / Bernabé/Ángel Abeledo

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Lalín

Al ritmo de temas de Elvis Presley, de música clásica o de rancheras como «Te quiero más que a mis ojos», más de 200 deportistas de 30 clubes participaron en el multiusos Lalín Arena en la primera Copa Atlántica de gimnasia rítmica. El certamen, de ámbito nacional en las categorías base y absoluta, destacó al club Ximnasia Compostela por obtener la mayor puntuación de la jornada, pero hubo distinciones además para los tres primeros, tanto en género femenino como masculino, en las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.

A lo largo de toda la mañana, los y las participantes lucieron toda su destreza con cintas y aros ante un público muy entregado y que invita a pensar que la Copa Atlántica volverá a la cabecera dezana el año que viene. Para los familiares y fans de esta disciplina deportiva, el evento pudo visionarse a través del canal de Galician Sport en Youtube. Amén de la treintena de clubs llegados de distintos puntos de la gepgrafía gallega, también hicieron sendas demostraciones Escuela de Artes Flow y Scene Ballet.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents