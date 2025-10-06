Xacarandaina baila ante el Concello de A Estrada

La Praza do Concello de A Estrada fue testigo del espectáculo que dieron uno de los grupos integrantes en el ciclo de danza impulsado por la Xunta de Galicia con la colaboración municipal. Con un espectáculo de música y baile tradicionales gallegos, a cargo de la agrupación coruñesa Xacarandaina, asombraron a numerosos grupos de estradenses.