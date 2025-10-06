Victorias para los equipos de veteranos de Deza Pádel

Las instalaciones de Fmsport Silleda acogieron el sábado las jornadas de los equipos de veteranos de tercera categoría y cuarta A del Deza Pádel, con sendas victorias. El primero venció por 3-0 al Arousa Pádel y el de 4ª A, a Mercantil de Pontevedra por 2-1, con un gran partido de Ruanova y Johan Fuenmayor (6-0/6-1). Ayer el equipo de 4ª B se impuso a domicilio al Club Tenis Pontevedra por 2-1. El ecuador de la liga se acerca con muy buenas expectativas.