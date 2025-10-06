Victorias para los equipos de veteranos de Deza Pádel
Las instalaciones de Fmsport Silleda acogieron el sábado las jornadas de los equipos de veteranos de tercera categoría y cuarta A del Deza Pádel, con sendas victorias. El primero venció por 3-0 al Arousa Pádel y el de 4ª A, a Mercantil de Pontevedra por 2-1, con un gran partido de Ruanova y Johan Fuenmayor (6-0/6-1). Ayer el equipo de 4ª B se impuso a domicilio al Club Tenis Pontevedra por 2-1. El ecuador de la liga se acerca con muy buenas expectativas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol