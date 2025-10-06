Taller de marketing en Smartpeme-Lalín

La Oficina Smartpeme de Lalín organiza uno de los cinco talleres de capacitación tecnológica que programa la red provincial esta semana. Crea una campaña de email marketing con MailChimp es el título de la sesión, que impartirá el martes a las 12 horas Fátima Faílde. Enseñará a crear listas de bases de datos o una newsletter y a diseñar formularios de suscripción.