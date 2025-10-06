Samaín con Merza Mural el 31 de este mes

El colectivo Merza Mural organiza celebra Samaín el 31 de este mes, a partir de las 18.30 horas en el local social. La organización adelanta que el programa incluye la actuación de Iseo A Moura, con su espectáculo «De cea cos defuntiños», para a su remate disfrutar de un recorrido por la aldea con el tradicional «truco o trato».