Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Samaín con Merza Mural el 31 de este mes

El colectivo Merza Mural organiza celebra Samaín el 31 de este mes, a partir de las 18.30 horas en el local social. La organización adelanta que el programa incluye la actuación de Iseo A Moura, con su espectáculo «De cea cos defuntiños», para a su remate disfrutar de un recorrido por la aldea con el tradicional «truco o trato».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents