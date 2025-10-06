Samaín con Merza Mural el 31 de este mes
El colectivo Merza Mural organiza celebra Samaín el 31 de este mes, a partir de las 18.30 horas en el local social. La organización adelanta que el programa incluye la actuación de Iseo A Moura, con su espectáculo «De cea cos defuntiños», para a su remate disfrutar de un recorrido por la aldea con el tradicional «truco o trato».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol