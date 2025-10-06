Las rutas de peregrinación ceden afluencia en septiembre

Las cuatro rutas oficiales de peregrinación a Santiago que discurren por las comarcas perdieron fuelle durante el mes de septiembre, con 1.210 caminantes en total, frente a los 1.436 del mismo mes del año pasado.

Según los datos que ofrece la Oficina del Peregrino, el mes pasado pasaron por la Vía de la Plata 845 personas, por debajo de las 997 de 2024. El también conocido como Camino del Sudeste supera con comodidad los datos del Camino de Invierno, con 313 caminantes. En septiembre de 2024 habían sido también más, 335. Las otras dos rutas de la zona se quedan en los 50 romeros en el caso del Camiño da Geira (103 el año pasado) y 2 en el del Miñoto Ribeiro (1).

En total, por todas las rutas reconocidas han transitado en septiembre 81.548 personas, por encima de las 75.443 del mismo mes del pasado ejercicio. Como de costumbre, es el Camino Francés el que registra la afluencia más alta, con 35.645. Le siguen el Camiño Portugués da Costa, con 16.072, y el Portugués, con 15.771.