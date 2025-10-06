Rodeiro celebra el día 10 su Xuntanza da Terceira Idade

El gobierno local de Rodeiro organiza el próximo viernes, día 10, la 31ª edición de la Xuntanza da Terceira Idade. Para el copago de la comida, establece un precio de 10 euros para las personas mayores de 65 años empadronados en el Concello. Es la misma cuantía que deben abonar los menores de 65 que perciben alguna prestación con cargo al sistema público de pensiones (jubilación, discapacidad, orfandad, Risga o equivalente). El resto de comensales que deseen acudir han de abonar 30 euros. El Concello aporta 16.000 euros.

Las actividades serán bajo carpa en la Praza do Parque. A las 13.00 horas está prevista una misa y a su remate Os Varacuncas ofrecerán un concierto. La comida está fijada para las 14.30 horas y por la tarde la jornada se cerrará con un baile con la actuación de un dúo.