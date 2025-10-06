Merca-con se estrena con éxito «sostenible»

La primera edición del proyecto Merca-con, el mercadillo sostenible enfocado en que la juventud participara como vendedores, cerró sus puertas ayer en la Sala Abanca con un balance muy satisfactorio para sus organizadores, a pesar de las inclemencias del tiempo. El evento, impulsado por la Asociación ConCiencia Galicia, y financiado por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, buscó demostrar que el consumo responsable puede ser tan divertido como accesible.

Una clienta observa los productos. | / Bernabé/Ángel Abeledo

Mónica García, estradense impulsora del proyecto, se mostró contenta con la respuesta, si bien reconoció la influencia de la lluvia el sábado. «Estamos bastante contentos, la verdad, creemos que a la gente le gusta porque ve el producto, lo toca, y lo puede probar», comentó. El soleado día de ayer atrajo a mucho más público, y el interés de los vecinos es una señal clara de que el concepto funciona. «Se acercó mucha gente a preguntarme si lo haremos más veces, si estaremos en otros lugares y demás, porque les parece una iniciativa muy buena», afirmó García.

Los participantes en el taller de Qigong pudieron aprender a respirar. | / Bernabé/Ángel Abeledo

Uno de los principales objetivos de este mercadillo era recuperar la experiencia presencial de la compraventa de segunda mano, y Vanessa Agra, una de las jóvenes que participó con su propio puesto, corrobora esta ventaja: «Yo también uso plataformas digitales, pero creo que esta forma es bastante mejor, porque ves el producto y tienes una conversación fluida con tu cliente, algo que se puede perder de manera online».

Patricia, una de las clientas que acudió al mercadillo, subrayó el carácter pionero de la propuesta: «Creo que es una buena iniciativa, y debería hacerse más a menudo. En ciudades como Londres esto se ve a diario y funciona», indicó.

Aprender a respirar

El programa de ayer ofreció un obradoiro de Qigong, una disciplina que busca mejorar el bienestar físico y emocional, impartido por el médico acupuntor Fernando Salgado. Cristina, una de sus participantes, confesó que «nunca había oído hablar de la disciplina, pero me animés a probarlo gracias al mercadillo, y la verdad me pareció interesante. Sí que notas que cuando aprendes a respirar, expandes el cuerpo». Con esta gran recepción cerró así la primera edición de este mercadillo.