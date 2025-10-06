La Festa dos Callos celebra sus 20 años con 220 comensales
Concello y Deputación colaboran con la Asociación de Mulleres
Bajo carpa (una de ellas alquilada) y con una jornada casi primaveral. Así acogió ayer la carballeira anexa al local social de Piloño la Festa dos Callos, que organiza la Asociación de Mulleres Rurais de esta parroquia cruceña. El colectivo está detrás de otras citas gastronómicas, como el magosto y la sardinada.
La Festa dos Callos cumplió ayer 20 años, y lo hizo con 220 comensales, varios de ellos vecinos de feligresías cercanas, que prolongaron la fiesta hasta el anochecer con la música del dúo Platino. Pero los preparativos que acometió la asociación, con ayuda de varios voluntarios, comenzaron ya el sábado, con la colocación de las mesas, y desde primerísima hora de la mañana de ayer hubo que encender los fogones. Desde el Concello se ceden las mesas y las sillas (el anterior gobierno del PP también dejaba utilizar la carpa pequeña), y la asociación dispone de una ayuda económica de la Diputación.
