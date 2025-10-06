A Estrada, Forcarei y Cerdedo-Cotobade, bajo vigilancia por el escaso caudal del Lérez

El 3 de julio, hace más de 90 días, el caudal del Lérez estaba ligeramente por encima de los tres metros cúbicos por segundo (m³/s) y aún estaba lejos la declaración de prealerta por escasez de agua en su cuenca. Pero desde esa jornada, salvo algún día esporádico de aumento puntual de su nivel, el río acumula ya más de tres meses «bajo mínimos», con un caudal que nunca llegó a superar ese umbral de los tres metros cúbicos.

Ayer mismo apenas llegaba a 1,7 m³ por segundo, ligeramente por encima del caudal ecológico mínimo. Fue el 7 de agosto cuando Augas de Galicia decretó la prealerta por sequía, una situación que se mantiene después de ser prorrogada varias veces. Y, con el otoño ya asentado, no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Tras los ocho litros por metro cuadrado de lluvia recogidos el sábado, no semeja que las precipitaciones se vayan a repetir en toda la semana.

Y es que este verano ha sido especialmente seco en Pontevedra, una situación que afecta de forma directa al nivel del río. Desde el mencionado 3 de julio hasta ahora, el Lérez llegó a acumular al menos veinte días por debajo del caudal ecológico, pero la única medida oficial adoptada ha sido recomendar a la población que reduzca el consumo de agua.

Desde ese día hasta ayer se han recogido en la ciudad de Pontevedra 126 litros por metro cuadrado (l/mde lluvia: siete en julio, 37 en agosto, 74 en septiembre y 8 en lo que va de octubre. Es una cantidad tres veces inferior a la acumulada en el mismo periodo del año 2024. Entonces se habían alcanzado los 339 litros por metro cuadrado: 40 en julio, nueve en agosto, 180 en septiembre y 110 en solo cinco días de octubre. Y con esta diferencia, también se había decretado ese verano la prealerta por sequía.

La medida está vigente actualmente y sin visos de que se desactive a corto plazo. Ya se cumplen dos meses y la última prórroga fue el pasado 23 de septiembre. Implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y los niveles de ríos y embalses de los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, así como de los posibles incidentes que se detecten. De hecho, los ayuntamientos en esta situación tienen el deber de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.

Recomendaciones

En concreto, se trata de A Estrada, Forcarei, Cerdedo-Cotobade, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo. En estos municipios se recomienda a la población realizar un uso lo más responsable posible del agua, evitando las actividades que más consumo generan, como el llenado de piscinas o el riego con agua potable.

El aforo del río Deza ya se desplomó en julio

La web de Meteogalicia permite consultar los datos de aforos de los ríos por municipios. El aforo de un cauce fluvial es el caudal, el volumen de agua que pasa por un punto concreto, y se mide en metros cúbicos por segundo (m3/s). Si el Ulla en Portodemouros permite desde hace meses contemplar O Marquesado, es porque la aportación de agua que recibe de sus afluentes también acusa esta tremenda escasez de lluvias. Y tanto que se nota: el río Deza, a su paso por la estación de Cira, en Silleda, cerró junio con un caudal máximo de agua de 9,7 m3/s. En junio no llovió en la zona, así que era de esperar que al mes siguiente este valor se desplomase, y lo hizo a la mitad: cayó a los 4,7 metros cúbicos por segundo. Las mediciones de caudal siguieron a la baja en agosto, con otra caída a también la mitad para quedarse en los 2,1, y en septiembre marcan los 1,4 metros cúbicos por segundo. En esta primera semana de mes, el caudal máximo del agua en el Deza no se ha recuperado con las lluvias de los últimos días, puesto que está en los 1,2 m3/s.

El nivel del agua, que es la altura que alcanza, en el caso del Deza también deja clara la situación de sequía: si el máximo de junio estaba en los 1,79 metros, a día de ayer marcaba los 1,3. Al menos, supera el metro, algo que no le ocurre al Arnego desde mediados de verano. Meteogalicia dispone de una estación en este río en Agolada. Cuando comenzó el verano, el nivel máximo del Arnego estaba en los 1,31 metros, pero ya en julio se quedaba en los 1,07. Desde entonces, no ha hecho otra cosa que descender: marca los 0,9 tanto en agosto como en septiembre.

En cuanto a su caudal, es más modesto que el del Deza. Alcanzó un tope de 5,6 metros cúbicos por segundo en junio, pero en julio las cifras se desploman a tan solo 1,79. E igual que ocurre con el nivel del agua, el caudal del Arnego desde entonces no supera el metro cúbico por segundo desde agosto: en ese mes se queda en los 0,685 m3/s, y en septiembre marca 0,592. No mejoran los números en lo que llevamos de mes, con solo 0,302 metros cúbicos por segundo.

Portodemouros está al 30% de su capacidad

La presa de Portodemouros no se destina a abastecimiento, sino a la producción de electricidad. La última medición, del pasado lunes, indica que tiene 91 hectómetros cúbicos de agua embalsada, es decir, el 30% de su capacidad total, de 297. La misma semana del año pasado el volumen llegaba a los 123 hm3 (el 41,41%), y la media de los últimos 10 años se sitúa en casi el doble, 178 (el 60% de la capacidad total).

El embalse del Pontillón, que se mantiene como «reserva de agua» en verano para posibles casos de necesidad en el municipio de Pontevedra, aún no ha tenido que usarse para esos fines, por lo que su nivel de ocupación es de más del 91%, el más alto de todas las presas de la cuenca Galicia-Costa. De hecho, el estado de otros ya ha obligado a adoptar medidas de limitación del consumo. Así, el de Eiras está solo al 56% y el del Umia no llega al 68%. El nivel global de ocupación de los pantanos de la cuenca que coordina la Xunta es del 46%, muy por debajo del 55% de hace un año.