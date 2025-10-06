Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La «edad de oro» salta a la pista en Lalín

La «edad de oro» salta a la pista en Lalín | BERNABÉ

La «edad de oro» salta a la pista en Lalín | BERNABÉ

El programa A Idade de Ouro en Movemento, que organiza la Concejalía de Envejecimiento Activo de Lalín, puso en marcha ayer una nueva temporada de baile. Lo hizo con una actuación del dúo Arco Iris. La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, continuará los domingos, de 19:00 a 21:00 horas, en el Centro Comercial Pontiñas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents