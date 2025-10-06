La «edad de oro» salta a la pista en Lalín

El programa A Idade de Ouro en Movemento, que organiza la Concejalía de Envejecimiento Activo de Lalín, puso en marcha ayer una nueva temporada de baile. Lo hizo con una actuación del dúo Arco Iris. La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, continuará los domingos, de 19:00 a 21:00 horas, en el Centro Comercial Pontiñas.