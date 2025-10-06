Crean siete empresas en septiembre
Siete empresas fueron constituidas en Deza y Tabeirós-Terra de Montes durante septiembre, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Son tres más que en agosto, pero dos menos en comparación con el mismo mes de 2024. Tres de las nuevas firmas están radicadas en Lalín, dos en Silleda, una en A Estrada y otra en Forcarei.
