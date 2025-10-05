Somoza insiste en conseguir os terreos para o vial entre Arnego e Carboentes
REDACCIÓN
«Non é certo que o Plan de Urbanismo impida ensanchar viais, porque xa se fixo en Castugares». A voceira do PP de Rodeiro, Cati Somoza, desmonta así un dos argumentos do alcalde, José Luis Camiñas, para non avanzar na expropiación dos terreos que permitirían que a estrada de Carboentes a Arnego pasase dos 4,5 metros de ancho actual aos 7 metros que esixe a Deputación para unha vía de titulariedade provincial e dos que xa dispón a EP-6202, que enlaza Rodeiro e Oseira e que o goberno local pretende que pase a ser municipal a cambio da cesión á Deputación de máis de 18 quilómetros de vías locais.
Para Cati Somoza tampouco ten sentido que o Concello non asuma a titulariedade doutra vía provincial, a de Negrelos a Pescoso, en lugar da interprovincial a Oseira porque favorecería a uns veciños en detrimento de outros, «porque segundo esa teoría a Deputación tería que coller ou todas as estradas ou ningunha». A tamén presidenta do PP local engade que a Camiñas non lle interesa a permuta, «senón a lea política, como leva facendo todo o mandato». Lémbralle, por último, que hai 21 aldeas agardando a que o bipartito mellore 14 pistas con 800.000 euros do remanente «e que paralizou só porque era un proxecto do PP».
