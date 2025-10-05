Silleda Fai muestra el talento de productores y artesanos locales
La calle Cartagena de Silleda se convirtió ayer en un escaparate del talento y del trabajo de una decena de productores locales y artesanos. Silleda Fai dio cabida a productores alimentarios (Cortes de Muar, A Artesa de Rocío y las bodegas Castro Brey); de huerta ecológica (Trasdeza Natur y Lar do Aquel), de artesanía y diseño (Sedela, Branda’s e Isabel, cestos e labores de palla); y de cosmética natural (Herbolario Bio y A Fada da Aldea). Hubo muestras de traje tradicional de mujer y de trenzado de sombrero de paja, degustaciones de empanada y cata de vinos, de productos ecológicos y de tartas. El público que realizó compras en los puestos habilitados entró en el sorteo de vales para gastar en el comercio local.
