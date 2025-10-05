Rodeiro recibe una ayuda de 29.000 euros para la planta fotovoltaica del pabellón
REDACCIÓN
El Concello de Rodeiro difunde en su página web la obtención de una ayuda de 28.749 euros, procedente de los fondos europeos Feder y dentro del Programa Galicia Feder 2021-2027. La convocatoria se publicó en marzo del año pasado y cubre proyectos de energía fotovoltaica. La cuantía supone el 60% de los más de 47.900 euros que precisa para un planta de generación fotovoltaica destinada al autoconsumo colectivo de las dependencias municipales. Esta planta, como se publicó en su momento, queda instalada en la cubierta del pabellón y ofrecerá energía eléctrica a este edificio, pero también al consistorio, al centro de salud y al CPI. La ayuda fue solicitada ya en abril del año pasado, pero hubo un intento antes: en marzo de 2023, antes de las elecciones municipales, el ejecutivo local anterior tenía previsto tramitar una solicitud a Vicepresidencia, por 199.087 euros.
