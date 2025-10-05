A Policía Nacional festexa o patrón en Lalín
Asisten máis de medio cento de axentes en activo e xubilados da comarca e doutros puntos de Galicia
Para celebrar a festividade do seu patrón, os Santos Anxos Custodios, reuníronse este sábado en Lalín máis de medio centenar de membros da Policía Nacional en activo e xubilados, a maioría deles da comarca dezá e outros chegados de varios puntos de Galicia. Acompañaron aos axentes familiares e personalidades locais especialmente invitadas, encargándose da organización do evento, como vén sendo costume, o fotoperiodista lalinense Manuel Seixas e o exinspector de policía afincado en Lalín Manuel Regueiro.
Fronte ao restaurante O Cruce, de Vilatuxe, punto de encontro desta celebración anual, as notas musicais do gaiteiro Plácido Rozas deron a leda benvida aos asistentes, que posaron nunha fotografía de grupo para lembrar esta fraternal xuntanza anual.
Xa no salón principal do restaurante de Vilatuxe, os organizadores agasallaron aos funcionarios de maior idade con senllos obsequios recordatorios da efeméride e o resto dos presentes recibiron insignias e regalos, que achegaron a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Lalín, xentileza dos mandatarios Luís López e José Crespo, respectivamente, que escusaron a súa asistencia á celebración por motivos de axenda.
A continuación, postos en pé, os presentes entoaron o himno da Policía Nacional e o párroco de Lalín, Marcos Torres, procedeu a bendición da mesa, na que compartiron un xantar de irmandade, cun menú especial do Restaurante O Cruce, que con anterioridade tamén servira o aperitivo.
Desde o colectivo quixeron agradecer as atencións recibidas por parte do propietario deste acreditado establecemento hostaleiro, Alberto Canda, coa entrega dunha métopa dedicada, coa insignia da Policía Nacional.
