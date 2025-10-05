La piscina de Silleda contempla en un futuro un centro BTT y un skate park

Silleda ya dispone del anteproyecto para construir la piscina municipal climatizada. El documento está perfilado en base a la actualización de un estudio de viabilidad elaborado en 2022, los resultados de una encuesta telefónica realizada a los vecinos y vecinas en los últimos meses, otra encuesta del Consello Superior de Deportes sobre hábitos deportivos e informes sobre instalaciones en localidades con características demográficas similares a Trasdeza.

La infraestructura tendrá una inversión de 3,4 millones de euros, superior a los entre 2,5 y 3 millones que se calculaban a principios de año. Y es lógico, teniendo en cuenta que incorporará más servicios para satisfacer las demandas vecinales. Así, en el exterior habrá una plataforma preparada para acoger en un futuro una pista multideporte, un centro de Bicicletas Todo Terreno (BTT), un skate park y un pump truck, que es un circuito con pequeñas ondulaciones que puede recorrerse en bicicleta o monopatín, pero sin pedalear ni empujar sino aprovechando la inercia de esos desniveles del terreno.

La piscina climatizada va a construirse en la parcela municipal donde se ubica la planta de producción de la red de calor, para aprovechar esta energía y así disponer de horarios amplios mediante un sistema de control electrónico de accesos, con la posibilidad de autogestión para adaptarse a las necesidades de los usuarios. El edificio tendrá dos niveles: en la planta principal se localiza el vaso de la piscina, una lámina de agua de 530 metros cuadrados con seis calles. En esta planta principal habrá además dos salas de actividades dirigidas, como se había anunciado en un principio (de 38 y 122 metros cuadrados) y una sala de fitness-cardio, además de los vestuarios, las zonas de circulación y el centro de transformación. El nivel inferior albergará los cuartos técnicos y de instalaciones, para garantizar la máxima eficiencia térmica. En total, la superficie útil de la planta principal será de 1.371 metros cuadrados, con 1.487 construidos, mientras que la planta enterrada contará con 162 m2 útiles y 193 construidos.

Para todas las edades

Desde la Alcaldía, Paula Fernández Pena indica que la futura piscina climatizada «será un espacio de referencia, pensado para todas las edades y con una apuesta clara por la accesibilidad, la sostenibilidad y la eficiencia energética». Recuerda que este servicio va a desarrollarse mediante un modelo de concesión público-privada, con el que se garantiza la viabilidad económica tanto de la construcción como del mantenimiento a largo plazo.

«Queremos un modelo de gestión que mantenga la titularidad pública de la piscina pero que al mismo tiempo no suponga una carga insostenible para las arcas municipales», apostilla la regidora, consciente de que «existen numerosos ejemplos de concellos con piscinas climatizadas que resultan deficitarias, y no podemos permitirnos repetir ese error ni generar una infraestructura más que no sea viable a largo plazo». En la actualidad, los técnicos ya están supervisando los pliegos administrativos para iniciar cuanto antes el proceso de contratación. Al mismo tiempo, el ejecutivo local socialista pondrá en marcha una campaña informativa para dar a conocer esta dotación a todos los residentes del municipio.