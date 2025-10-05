Nuevo camión con cesta elevadora
El alcalde de Lalín, José Crespo, y el concejal de Obras, José Cuñarro, recibieron ayer el camión con cesta elevadora adquirido con 85.000 euros del Fondo de Compensación Ambiental. Permitirá reforzar las tareas de los departamentos de obras, mantenimiento y emergencias.
