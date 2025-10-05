Considerado el «patriarca del teatro gallego», Manuel Daniel Varela Buxán desarrolló su obra en Galicia y en Argentina, en donde fue un autor de enorme éxito y, probablemente, el dramaturgo más popular de su tiempo en la diáspora. Su obra está llena de influencias de la tierra de Deza, su toponimia es nombrada frecuentemente y refleja sus costumbres y el carácter de sus parroquias. Sus temas son labriegos, así como sus personajes y el idioma.

Manuel Daniel Varela Buxán, pionero del teatro gallego en Argentina

Manuel Daniel Varela Buxán nació en la aldea de Salouzáns, parroquia de Lamas (A Estrada), el día 2 de marzo de 1909. Después de pasar la infancia separado de sus padres, cuando tenía 12 años se traslada con ellos a Cercio (Lalín), donde trabaja de zoqueiro y músico. Su infancia y su juventud discurrieron entre la miseria y el sufrimiento. En 1919 se traslada a Cádiz, donde pasa diez meses con su padrino.

A los 19 años emigra a Argentina, permaneciendo en aquellas tierras desde 1930 hasta 1950. Allí ejerció diversas profesiones, como vendedor de libros, guarda de tranvía o corrector de pruebas en una editorial. En Buenos Aires formó parte del coro Lembranzas da Terra, a partir del cual, fundó con su mujer, Maruxa Villanueva, y Fernando Luis Iglesias Sánchez, Tacholas, la Compañía de Arte Regional Gallego Aires da Terra, que en 1938 pasó a llamarse Compañía Teatral Gallega Maruxa Villanueva, alternando su vocación teatral, en su doble vertiente de autor y director, con la de conductor de autobuses. Tuvieron que superar múltiples dificultades para que la compañía de teatro lograse debutar.

Fue el pionero del teatro gallego en Argentina. Llevó a cabo temporadas de representaciones dramáticas todos los años desde 1937 hasta 1949, de no menos de 20 días en los mejores teatros de la capital Argentina y en muchas de sus provincias y Montevideo.

El 30 de diciembre de 1938, en el teatro Maravillas, lleno por completo de público, pone en escena con gran éxito su primera obra teatral Se o sei … non volvo a casa. A esta siguieron unas veintitrés más, con grandes éxitos en los teatros Maravillas, Avenida, Mayo, Argentino, Variedades, Liceo, en la capital Argentina, en el teatro La Comedia de la ciudad de Rosario, Roma de Avellaneda y también en los de la Comedia de Bahia Blanca y Solís de Montevideo.

Además, la compañía representó, por primera vez, en 1941, en el Teatro Mayo, la obra de Castelao Os vellos non deben de mamorarse, para cuya puesta en escena contó con la dirección artística del propio Castelao, al que le unía una inquebrantable amistad y que le llamaba cariñosamente O filósofo do arado, por su amor a la vida campesina. No se le podrá negar nunca la constancia y el fervor con que acometía la tarea de hacer teatro gallego.

Entre sus obras destacan las siguientes: O Ferreiro de Satán, Taberna sin dono, Se o sei … non volvo a casa, A xusticia dun muiñeiro, Pola nosa culpa, Galicia canta, As tres Maruxas, Triste chegada, O cego de Fornelos, ¡Meu pai!, ¿Pista o peste?, Por borrachíns, Esceas campesinas, Gracias Padre Ramón y Cazando Viudas (estas en castellano).

Retorno a Galicia

De vuelta a Galicia, en el año 1950, Varela Buxán estudió en Ourense el Bachillerato Elemental y en Santiago de Compostela la carrera de Técnico Sanitario, profesión que ejerció el resto de su vida, pero su afán era repetir en su tierra natal la gran labor teatral llevada a cabo en Argentina. No fue posible al no encontrar facilidades para desarrollar sus ilusiones, por falta de clima apropiado. En estos años no se hacía nada en Galicia en gallego. Cansado de luchar, decepcionado, se afinca en la parroquia de Santiago de Cercio (Lalín), donde trató de logar varias mejoras para el vecindario, que siempre se mostró agradecido y respetuoso con Varela Buxán.

En el año 1954 fue representada en el Cine Balado de Lalín, su comedia Se o sei … non volvo a casa. Así mismo, en la parroquia de Cercio, el 27 de marzo de 1956, representada por los propios vecinos, se estrena una pieza teatral que había escrito para ellos Pista con peste, con motivo de las numerosas rencillas suscitadas para dotar de una pista de acceso a la parroquia.

En 1975, fueron editadas dos de sus obras teatrales, O Ferreiro de Santán y Taberna sin dono, por la editorial Celta de Lugo, que gozaron de una favorable acogida, agotándose rápidamente su primera edición. Otras dos comedias que se imprimieron llevan de portada un dibujo del lalinense Laxeiro. Simultáneamente, dirige la compañía de Teatro Gallego Os Labregos de Lalín, que él mismo había creado. Escribe artículos y colabora en diversos diarios y revistas, prologa libros de jóvenes autores y gusta de ver las representaciones de grupos teatrales gallegos que comienzan a resurgir.

Afán altruista

Su teatro es una lección de comprensión de Galicia. Su vida estuvo plenamente dedicada a Galicia, con un afán altruista, pocas veces comprendido que jamás se verá pagado ni compensado. Lalín, pueblo con el que se sintió identificado y Galicia, por la que tanto luchó, está en deuda con Manuel Daniel Varela Buxán.

Su labor se vio premiada con el reconocimiento por parte de diversas instituciones que le rindieron homenaje, tanto en Galicia como en el extranjero: en marzo de 1975, el Ayuntamiento de Lalín lo nombra Hijo Adoptivo por estar en deuda con este «gallego ejemplar»; en 1980 actúa como pregonero de la Feira do Cocido de Lalín; en ese mismo año, sus vecinos de Cercio le hacen un homenaje, coincidiendo con la inauguración del teleclub; Laxeiro le dedica un retrato; en 1983 vuelve a Argentina, donde recibe el homenaje del Patronato de la Cultura Gallega de Montevideo, en la Biblioteca del Centro Gallego de Buenos Aires; en diciembre de 1984 es homenajeado en un acto organizado por el Centro Cultural A Carballeira de Cercio; en 1985, el Ayuntamiento de A Estrada le hace un homenaje, entregándole una placa «Ao escritor máis sobranceiro do Teatro Galego».

Varela Buxán falleció en Cercio el 25 de septiembre de 1986, a los 77 años. Como homenaje, en el año 2000 se publica el libro Manuel Daniel Varela Buxán. O patriarca do teatro galego, editado por el Seminario de Estudos de Deza (Lalín) y coordinado por el autor estradense Xosé Luna Sanmartín.