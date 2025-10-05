Luz verde definitiva a la urbanización de la cuarta fase del parque Lalín 2000

El Concello de Lalín ha aprobado definitivamente en junta de gobierno local el proyecto de urbanización de la modificación del plan de sectorización de la cuarta fase del parque Lalín 2000. Se trata de una actuación estratégica para reforzar la capacidad industrial del municipio y de la comarca, atraer nuevas inversiones y consolidar el empleo en el centro de Galicia.

El ámbito de actuación comprende 31,35 hectáreas (313.497,83 m²) al este del actual polígono, con una edificabilidad máxima de 140.068 m² construidos. La ordenación establece un eje viario principal (vial 01) de 960 metros de longitud, con un ancho total de 24,40 metros, calzada de doble sentido (7 metros), aparcamientos en batería a ambos lados, aceras de 2,5 metros y un carril bici bidireccional de 2,40 metros.

El trazado se completa con una vía secundaria (vial 02) y tres rotondas que organizan las fases de ejecución y las conexiones con la tercera fase y con la N-525. El acceso desde la carretera nacional se rediseña para eliminar incorporaciones directas, garantizando la seguridad y fluidez del tráfico. Y se amplía el carril de deceleración existente.

El proyecto integra un amplio paquete de infraestructuras. Recibe abastecimiento de agua mediante una red conectada a la existente en O Espiño, en fundición dúctil, con bocas de riego-incendio. El saneamiento incluye un sistema separativo con colectores de PVC y conexión a la red de fecales y pluviales canalizadas a la laguna de tratamiento y laminación. El alumbrado público consta de luminarias led de 8 y 9 metros, dispuestas al tresbolillo. Una nueva línea eléctrica soterrada de media tensión llegará desde la subestación de Lalín hasta el polígono, con seis centros de transformación y potencia prevista de 4.266,61 kW. Se conecta a la canalización de gas natural. Y la red de telecomunicaciones se ajusta al Decreto 77/2018 para áreas empresariales.

Lleva pavimento reflectante, hidrosiembra, plantación de especies autóctonas y conservación del arbolado existente. El planeamiento reserva áreas perimetrales para espacios libres y zonas de integración ambiental, especialmente en el entorno de O Espiño, y un sistema general de zonas verdes en continuidad con la Carballeira das Casianas. Además, se incluye una parcela para equipaciones públicas en los terrenos del local social de Filgueira, destinada al servicio de los núcleos próximos.

Inversión y calendario

El presupuesto de ejecución material es de 9,48 millones de euros, alcanzando el básico de licitación los 13,65 millones (IVA incluido). El plazo de ejecución previsto se sitúa en 18 meses desde la adjudicación de las obras.

El gobierno local sostiene que la cuarta fase de Lalín 2000 ha sido su «prioridad principal en los últimos años» y que supone un salto cualitativo en «la muy necesaria» oferta de suelo empresarial del municipio. Con esta ampliación, el parque refuerza su papel como referente industrial y logístico del interior de Galicia, ofreciendo infraestructuras modernas y conectividad estratégica.