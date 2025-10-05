Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Joaquín Espiño, homenajeado en una tarde musical en Berres

La parroquia estradense de Berres celebró ayer por la tarde una jornada dedicada a la música y a la cultura, donde junto a la iglesia parroquial, tuvo lugar su charla-concierto sobre a requinta da Ulla, un instrumento característico de la zona, y otra sobre el Obradoiro de Riobó, en un homenaje también a la figura de Joaquín Espiño, artesano de los instrumentos que se jubiló en 2023. El evento estuvo organizado por O Recuncho da Lingua junto al Concello.

