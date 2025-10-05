Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en una casa de una planta en Quintillán

Un incendio ayer por la tarde en una vivienda de una planta en Rozados, un lugar de la parroquia de Quintillán, en Forcarei, no dejó ningún herido. Hasta el lugar acudieron medios de Silleda, el GES A Estrada, la Guardia Civil y Protección Civil.

