A Deputación reparte 47.000 euros entre 46 clubs de Deza-Tabeirós nas axudas ao deporte
REDACCIÓN
A Deputación de Pontevedra destina 47.000 euros a 46 clubs de Deza-Tabeirós no marco das súas axudas para a participación en competicións federadas de ámbito inferior ao estatal e na Preferente Galicia de fútbol. Na convocatoria, dotada con 650.000 euros, esultaron beneficiarios 564 clubs de 59 concellos da provincia.
Na Estrada, faranse con achegas 17 clubs, que recibirán preto de 16.000 euros: A Estrada Futsal, Agrupación Sincro Burbullas, Asociación Cultural Deportiva Veteranos Berres, Asociación Deportiva Cultural Berres, Club Atletismo Estrada, Club Atletismo Independente A Estrada, Bádminton A Estrada, Club Ciclista Estradense, CD Sport Team Estrada, Tenis de Mesa RC A Estrada, Natación e Salvamento A Estrada, Ximnasia A Estrada, Escola Estrada de Fútbol Base, Carracedo Competición, Escudaría Estradense, Estrada Fútbol Sala Feminino e Figueroa Estrada Pádel.
En Lalín son 15 os clubs beneficiarios, con 14.082€ na primeira liña e 4.577 na de Preferente. Recibirán recursos CD Kung Tai, Basketdeza, Club Ciclista Montes de Deza-Candán-Faro-Testeiro, Rugby Lalín, Tenis de Mesa Lalín, Sobre Rodas, Escola de Atletismo Deza, Escudería Lalín-Deza, Petanca Lalín, Escola de Fútbol Lalín, Escuela de Ajedrez de Lalín, GTR Galaico Trail Run, Móvete Na Moto, Vilatuxe Fútbol Club e, no caso da Preferente, CD Lalín.
Cinco clubs de Vila de Cruces recibirán 4.583 euros: Asociación Deportiva Kung Fu Zen, Keltoi Cruces, Sociedade de Cazadores de Vila de Cruces, Sociedade de Caza Fontao e SD Cruces. En Silleda, son 3.474 euros para catro: BTT Trasdeza, Clube de Petanca da Bandeira, SD Bandeira e SD Silleda. Tres equipos de Agolada recibirán preto de 2.000€: Sociedades de Caza Bertaña e Farelo-Agolada e a SD Agolada. En Dozón, recibirá 575€ a Sociedade de Caza e Pesca. En Forcarei, a Escola de Fútbol Base Terra de Montes obterá 1.189€. E en Rodeiro, a Sociedade Deportiva de Caza e Pesca de Rodeiro ingresaará 828€.
