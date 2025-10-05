Caras nuevas y sangre joven para la comisión de fiestas de San Paio 2026

El palco de la música de la Praza do Concello de A Estrada acogió en la lluviosa tarde de ayer la presentación oficial de la comisión que organizará las Festas de San Paio en 2026. El alcalde, Gonzalo Louzao, destacó la importancia de este relevo generacional en el equipo organizador, que asume con energía renovada el reto de dar continuidad a las celebraciones más emblemáticas de la villa.

El regidor agradeció el trabajo de toda la comisión saliente, encabezada por Manolo Gañete, que se encargó de las fiestas de San Paio del 2024 y 2025: «Hicieron un trabajo maravilloso y merecen todo nuestro reconocimiento. Lo único que reciben a cambio es el aplauso del público, que es la mejor recompensa para tantas horas de dedicación a que nuestras fiestas patronales sean un éxito».

Louzao puso en valor la experiencia previa de los nuevos integrantes en la vida social y cultural de sus parroquias, lo que, según dijo, garantiza compromiso y responsabilidad de cara a su nuevo objetivo: «No abren camino desde cero, son personas que siempre estuvieron implicadas en sus comunidades. Ahora dan un paso al frente para poner su esfuerzo al servicio de todo el municipio».

La nueva comisión, liderada por Iván Lorenzo, cuenta con un único miembro que repite, mientras que el resto se estrena en la organización de las fiestas patronales del casco urbano. No obstante, la gran mayoría ya tuvo responsabilidades en la vida social y cultural de las diferentes parroquias que representan. El resto de los integrantes de la nueva comisión son José Luis Terceiro, que ya fue miembro anteriormente, Ana Cerqueiro, Puri Areán, Silvia García y José Ramón Blanco.

El alcalde aseguró el apoyo de las administraciones para garantizar el éxito de las fiestas de 2026. «Pongo la mano por la Xunta de Galicia, por el Concello de A Estrada y por la Diputación de Pontevedra que seguro se vuelcan como siempre para que A Estrada sea ese referente musical y cultural que es en toda Galicia», señaló.

Louzao concluyó su intervención con un agradecimiento a los nuevos voluntarios: «Gracias porque sin la gente voluntaria que entrega lo más valioso que tenemos, que es el tiempo libre, en favor de los demás, sería imposible que en A Estrada pudiéramos preservar las fiestas más importantes».

El presidente de la comisión, Iván Lorenzo, tomó finalmente la palabra para agradecer la confianza y el apoyo de la anterior directiva: «Simplemente agradecer al nuevo equipo, que tiene mucha ilusión y muchas ganas, y a la comisión anterior que nos dio todas las facilidades posibles. Tenemos algunas novedades que poco a poco se irán contando, pero esto es una carrera de fondo». Por último, indicó que los interesados ya pueden seguir las cuentas de A Estrada en Festas en Facebook e Instagram para ir enterándose de las novedades que irán anunciando.

Un calendario completo durante todo el mes de junio

Como bien saben todos los estradenses, en cuanto empieza a acercarse el verano, también comienzan a aproximarse todas las grandes fiestas de la zona, que abren con la Festa do Salmón a finales de mayo; siguen con la Feira da Sidra, a principio de junio; y rematan con las fiestas patronales de San Paio en la última semana del sexto mes.2026 no va a ser diferente, y el alcalde de A Estrada recordó la importancia de esta época, donde «tenemos un mes importante que potenciamos también este año 2025, comenzando con ese Salmón que revolucionamos este año con la instalación de una gran carpa, y esa Feira da Sidra que nos hace de puerta de entrada al mes de junio, donde son las fiestas patronales», indicó Louzao. Para el próximo año, destacó la coincidencia de los festivos para el San Paio, que permitirán disfrutar de una semana casi completa, pues será festivo autonómico el miércoles 24 de junio, que es San Juan, al que se le añade el festivo local del viernes 26, «por lo que se podrá disfrutar de una semana prácticamente festiva en A Estrada».